Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Татарстане. Завтра ночью и днем местами по республике, в том числе и в Казани ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-20 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вчера МЧС России по РТ предупреждали о мокром снеге, переходящем в дождь на протяжении всего дня. В ведомстве не исключили образование гололедицы и снежной каши, поэтому автовладельцев призвали быть особенно внимательными на дорогах.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Как и обещали синоптики, сегодня в Казани прошел первый снег. Едва заметные снежинки наблюдались в городе с самого утра. Однако позже снегопад стал интенсивнее.



Диана Жиленкова