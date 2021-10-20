В Татарстане 21 октября ожидается дождь и мокрый снег

Завтра в Татарстане утром, днем и вечером ожидается существенное ухудшение погодных условий. Жителей республики ожидают мокрый снег, переходящий в дождь, сильный юго-западный ветер порывами до 17—22 м/с и ухудшение видимости в осадках. Об этом предупреждает МЧС России по РТ.

Также в ведомстве не исключили образование гололедицы и снежной каши, поэтому автовладельцам стоит быть особенно внимательными на дорогах. Им рекомендуется увеличить дистанцию с другими транспортными средствами, при торможении несколько раз нажимать на педаль тормоза, чтобы предупредить движущихся позади водителей.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Пешеходам следует переходить улицу только в обозначенных для этих целей местах и ни в коем случае не перебегать дорогу. Также рекомендуется двигаться только навстречу транспортному потоку.

Сегодня утром в республике выпал первый снег. Пользователи соцсетей поделились кадрами из различных уголков РТ. Сильнее всего ощутили приближение зимы на автотрассе.

Диана Жиленкова