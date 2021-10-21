Малому и среднему бизнесу Казани направят субсидии на возмещение затрат по разработке инновационных проектов

Фото: Максим Платонов

В Казани малому и среднему бизнесу предоставят субсидии на возмещение затрат, связанных с разработкой проектов для конкурса «Лучший инновационный проект в сфере городского хозяйства». Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов мэрии города.



Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе. Победителями признают не более 20 участников. Помощь будет оказана в течение 10 дней с момента заключения соглашения о предоставлении субсидий. Размер выплаты составляет 80% затрат субъекта, но не более 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Будут оцениваться такие критерии, как стадия проекта, его актуальность и осуществимость, а также портфолио участника.

Финансирование осуществляется в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства в столице РТ на 2020-2024 годы.

Этим летом стало известно, что казанскому бизнесу будут субсидировать содержание и ремонт ливневок. Сделано это для предотвращения подтоплений территорий.



Диана Жиленкова