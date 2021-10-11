Оперштаб Москвы разъяснил правила организации экспресс-тестирования в городе

Свободное экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве поможет прервать цепочку распространения коронавируса на самом раннем этапе, поскольку выявление положительного результата позволит сразу же взять под контроль здоровье заболевшего и его родственников. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В московских МФЦ и ТЦ открылись 20 точек по экспресс-тестированию на коронавирус. Локации выбраны не случайно: именно здесь есть высокая проходимость и удобство для горожан. Результаты вместо нескольких дней готовятся в течение 15 минут. В случае выявления вируса у жителя возьмут ПЦР-тест в отдельном кабинете, после чего его попросят отправиться домой и при повторном подтверждении начать лечение, пишет «Российская Газета».

Фото: Максим Платонов (архив)

Обязательные экспресс-тесты начали делать в Москве 1 октября, тогда процедуре подлежали пациенты с признаками ОРВИ.



Диана Жиленкова