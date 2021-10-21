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Уровень безработицы в Татарстане составил 0,75%

03:31, 21.10.2021
Уровень безработицы в Татарстане составил 0,75%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане уровень безработицы составил 0,75% от численности рабочей силы. По состоянию на 20 октября в республике насчитывается 15 277 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 246 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.

Работодатели предлагают 61 051 вакансию. За отчетную неделю они предложили 3 402 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,25 чел. на одну вакансию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из новоявленных безработных 576 человек, 25 стали безработными в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В конце сентября ведомство сообщило, что уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,81%.

ОбществоВласть Татарстан

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