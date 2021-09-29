Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 0,81%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировано снижение числа официально безработных граждан. По состоянию на 29 сентября в республике в органах службы занятости зарегистрировано 16 398 нетрудоустроенных.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,81% от численности рабочей силы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве рассказали, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 521 человек ранее имел работу. 21 житель Татарстана стал безработным после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения жителям Татарстана предлагают 61 225 вакансий, из которых 2 671 работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда на 29 сентября условно составил 0,27 чел. на одну вакансию.

Напомним, по состоянию на 8 сентября в Татарстане насчитывалось 17 032 нетрудоустроенных. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,84% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина