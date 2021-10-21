В Казани на новой части Кремлевской набережной появился мурал
В Казани на новой части Кремлевской набережной появился мурал. Он представляет собой надписи на татарском и русском языках.
«Ступенчатая композиция символизирует сам спуск, набережную, а линии — воду, реку Казанку, которая ее окружает. Особенно приятно, что в этом проекте присутствует и татарский язык», — написал в своем Instagram автор работы Bulazz1.
Автор строк — татарский поэт Мансур Шигапов, сообщает архитектурная студия Orchestra Design.
Напомним, в День города Казани и Республики Татарстан открылся благоустроенный левый участок набережной Казанки. Здесь расположилась пешеходная зона вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и лежаки.ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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