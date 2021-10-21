Новости общества

02:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани на новой части Кремлевской набережной появился мурал

02:35, 21.10.2021
В Казани на новой части Кремлевской набережной появился мурал
Фото: instagram.com/bulazz1

В Казани на новой части Кремлевской набережной появился мурал. Он представляет собой надписи на татарском и русском языках.

«Ступенчатая композиция символизирует сам спуск, набережную, а линии — воду, реку Казанку, которая ее окружает. Особенно приятно, что в этом проекте присутствует и татарский язык», — написал в своем Instagram автор работы Bulazz1.

Автор строк — татарский поэт Мансур Шигапов, сообщает архитектурная студия Orchestra Design.

Напомним, в День города Казани и Республики Татарстан открылся благоустроенный левый участок набережной Казанки. Здесь расположилась пешеходная зона вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и лежаки.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также