Минобороны передало 14 регионам кислород для лечения больных COVID-19

Фото: Максим Платонов

Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Кислород получили медучреждения 14 регионов РФ. А 21 октября еще 27 тонн сжиженного кислорода получат Башкортостан, Волгоградская, Кировская, Московская, Смоленская, Тверская и Ульяновские области, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия прорабатывает возможности импорта медицинского кислорода, чтобы устранить риск перебоев в его поставках в российские больницы и оптимизировать логистику. А для увеличения запасов кислорода в южных регионах России Минпромторг закупил 100 тонн кислорода в Казахстане.



Татьяна Леухина