Татарстан выполнил план по вакцинации на 53,7%

Татарстан выполнил план по вакцинации против COVID-19 на 53,7%. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

— Сегодняшняя цифра — 53,7% — люди, подлежащие вакцинации, от плана вакцинированы и 35,23% — это лица старше 60 лет, которые также закончили вакцинацию, — привел он данные.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Порядка 3 тысяч человек на селе старше 60 лет были вакцинированы на дому. В крупных муниципальных образованиях, в том числе в Казани и в Челнах, к вакцинации пожилых на дому приступят позже, после того как спадет поток желающих привиться в пунктах.

В Татарстане вакцинированы 1 308 766 человек. Прирост за сутки составил 28 210. 993 600 татарстанцев получили вторую прививку. Повторная вакцинация проведена 20 471 человеку.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко выделил Татарстан среди регионов, показывающих хорошие темпы вакцинации. Несмотря на это, республика находится в числе субъектов, где наблюдается тяжелая ситуация с COVID-19.

Татьяна Леухина