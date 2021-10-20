Путин подпишет документ об объявлении нерабочих выходных с 30 октября по 7 ноября уже сегодня

Президент России Владимир Путин подпишет сегодня необходимые документы по темам прошедшего совещания с членами правительства, в том числе об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает RT.

Президент подпишет все нужные документы и по другим озвученным на совещании темам в течение дня.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

— Повторю, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — заявил глава государства.



Дарья Акимова