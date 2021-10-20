Росстат: Всероссийская перепись населения продолжит проходить в обычном формате

В Росстате заявили, что Всероссийская перепись населения продолжит проходить в обычном формате. Однако будут усилены меры защиты как переписчиков, так и граждан. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

Фото: strana2020.ru

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. В этом году впервые процедуру можно пройти в дистанционном формате — на портале госуслуг. В переписных пунктах и работе переписчиков также будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы.

Диана Жиленкова