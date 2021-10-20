Фазлеева: в Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается, сообщила заместитель премьер-министра РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева.

Она отметила, что школьные каникулы начнутся по расписанию, даже если выходные дни в Татарстане начнутся раньше.

Фото: Максим Платонов

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Фазлеева заявила, что оперативный штаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым. Путин призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.



Алексей Нечаев