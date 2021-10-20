Новости общества

16:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фазлеева: в Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается

15:40, 20.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Фазлеева: в Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается
Фото: Максим Платонов

В Татарстане вопрос удлинения каникул для школьников не рассматривается, сообщила заместитель премьер-министра РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева.

Она отметила, что школьные каникулы начнутся по расписанию, даже если выходные дни в Татарстане начнутся раньше.

Фото: Максим Платонов

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Фазлеева заявила, что оперативный штаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым. Путин призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также