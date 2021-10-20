Оперштаб РТ обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября
Оперативный штаб Республики Татарстан обсудит возможность введения нерабочих дней раньше 30 октября с президентом республики Рустамом Миннихановым. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
Также президент России Владимир Путин призвал регионы при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
Ранее стало известно, что Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.
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Как же так получается, что по словам Голиковой: "Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, республике Коми, Оренбургской области, республике Татарстан, Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, республиках Северная Осетия и Мордовия"?