Песков заявил о возможности встречи главы РФ с лидером США до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречу главы РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом до конца года. По словам представителя Кремля, переговоры могут пройти «в том или ином формате».

Также Песков напомнил о недавной встрече заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Там были достигнуты «определенные понимания». Поэтому после того, как они будут конкретизированы, правительство проинформирует об этом, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В прошлом месяце сообщалось о ведении переговоров России и США об организации в ближайшие месяцы нового саммита президентов стран. Встречу наметили на октябрь.



Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Как было отмечено, даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Диана Жиленкова