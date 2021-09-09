СМИ узнали о новом саммите Байдена и Путина осенью

Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. Встреча лидеров двух стран может состояться в октябре.

По данным источника в дипломатических кругах США, на саммите могут поднять вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, кибербезопасности, Украины, Афганистана и Центральной Азии, Ближнего Востока, пишет «Страна.UA».

Фото: kremlin.ru

Первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве. В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Татьяна Леухина