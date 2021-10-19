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Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках

11:09, 19.10.2021 3
Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках
Фото: facebook.com/makarevichav

Музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. Лидер группы «Машина времени» заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги.

«Заболеет человек, на грани смерти поболтается, тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько этой заразы он еще сможет разнести?» — сказал он в интервью Deutsche Welle.

В пример он привел случаи, когда в советское время никто не спрашивал людей, хотят они прививаться или нет: всех прививали в обязательном порядке.

Также Макаревич рассказал, что беседовал с врачом из Казани, который констатировал, что люди не хотят прививаться.

«Кто привился и не дай бог вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки! Вот я это поддерживаю!» — подытожил музыкант.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил Управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе. Кроме того, он велел продлить часы их работы, чтобы люди могли сделать прививку после рабочего дня.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:08
    Принудительно,жестко ))) что еще ожидать от человека выступавший с концертом у бендеровских сторонников .
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  • Анонимно 12:23
    Почему это лечение платно? Все каждый месяц платят из зарплаты за эту "бесплатную медицину". Я переболел в средней степени, но я не стал при этом сторонником прививки.
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  • Анонимно 12:38
    Прогнулся под изменчивый мир
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