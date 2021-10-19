Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках

Музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. Лидер группы «Машина времени» заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги.

«Заболеет человек, на грани смерти поболтается, тогда, может, у него мозги вправятся. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько этой заразы он еще сможет разнести?» — сказал он в интервью Deutsche Welle.

В пример он привел случаи, когда в советское время никто не спрашивал людей, хотят они прививаться или нет: всех прививали в обязательном порядке.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого», — говорит Андрей Макаревич в интервью DW о тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса. Полную версию программы #вТРЕНДde смотрите на нашем канале https://t.co/wxuW5zOkL0 pic.twitter.com/JuzYbvkXfJ — DW на русском (@dw_russian) October 6, 2021

Также Макаревич рассказал, что беседовал с врачом из Казани, который констатировал, что люди не хотят прививаться.

«Кто привился и не дай бог вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки! Вот я это поддерживаю!» — подытожил музыкант.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил Управлению здравоохранения исполкома совместно с Минздравом Татарстана увеличить количество пунктов вакцинации от коронавируса в городе. Кроме того, он велел продлить часы их работы, чтобы люди могли сделать прививку после рабочего дня.



Ольга Шагиева