Эпидемиолог: положительного ПЦР-теста недостаточно для постановки диагноза «коронавирус»
Наличие только положительного ПЦР-теста недостаточно для постановки диагноза коронавирус, заявил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
Он рассказал, что необходима консультация врача и проведение других исследований. Диагноз выставляется на основе данных лаборатории, клинического осмотра и инструментальных исследований, добавил главный эпидемиолог Минздрава РТ.
Без подтвержденного диагноза получить QR-код нельзя. Если человек не обращался за медпомощью и решил переболеть дома, сертификат он не получит.
Все обращения по поводу превышения сроков получения результатов тестов на COVID-19 отрабатываются, отметила руководитель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым