Эпидемиолог: положительного ПЦР-теста недостаточно для постановки диагноза «коронавирус»

Фото: Максим Платонов

Наличие только положительного ПЦР-теста недостаточно для постановки диагноза коронавирус, заявил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Он рассказал, что необходима консультация врача и проведение других исследований. Диагноз выставляется на основе данных лаборатории, клинического осмотра и инструментальных исследований, добавил главный эпидемиолог Минздрава РТ.

Фото: Максим Платонов

Без подтвержденного диагноза получить QR-код нельзя. Если человек не обращался за медпомощью и решил переболеть дома, сертификат он не получит.

Все обращения по поводу превышения сроков получения результатов тестов на COVID-19 отрабатываются, отметила руководитель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

Алексей Нечаев