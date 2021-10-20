Главное о коронавирусе на 20 октября: Россия на грани локдауна, заразный «потомок» дельта-штамма
В Татарстане одна из самых напряженных ситуаций
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 125 заболевших COVID-19. Всего на 20 октября в республике зафиксировали 28 973 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 24 317 человека, в том числе 75 — за последние сутки. Умерло 877 человек, в том числе 11 — за последние сутки.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы с самой напряженной ситуацией по COVID-19. Среди них оказался Татарстан. Вместе с этим республика оказалась и в числе регионов, в которых вакцинация идет хорошими темпами. Всего положительная динамика по этому показателю наблюдается в 55 субъектах России.
- В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли женщины 1949, 1961, 1935, 1946, 1943, 1938, 1944 годов рождения и мужчины 1949, 1957, 1948, 1951 годов рождения.
- С сегодняшнего дня в казанском фитнес-клубе «Максимус» открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет находиться на первом этаже. Прививать посетителей будут врачи из городской поликлиники №2.
«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого», — говорит Андрей Макаревич в интервью DW о тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса. Полную версию программы #вТРЕНДde смотрите на нашем канале https://t.co/wxuW5zOkL0 pic.twitter.com/JuzYbvkXfJ— DW на русском (@dw_russian) October 6, 2021
- Музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. После беседы с казанским врачом лидер группы «Машина времени» заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги.
- С начала пандемии в Татарстане ушли на пенсию почти 700 врачей. Так, за 2020 год на заслуженный отдых ушли 376 врачей, а за 9 месяцев 2021 года — еще 316 сотрудников. На сегодняшний день к работе вернулись 50 врачей, ранее ушедших на пенсию. Сейчас ведется работа по охвату медработников пенсионного возраста вакцинацией от COVID-19.
Столица вводит новые ограничения, Россия — в ожидании
За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса, выздоровел 25 231 человек. Число зараженных выросло до 8 094 825 человек, а выздоровевших — до 7 065 712 человек.
Зафиксировано 1 028 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 226 353 человека.
За последние сутки проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 738 781 человек.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти видят долю своей ответственности в низких темпах вакцинации против коронавируса. Однако, по его мнению, серьезное отношение к прививке должно быть и со стороны горожан.
- Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии примут сегодня на совещании с Путиным.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостаточности введения QR-кодов для борьбы с пандемией. По ее словам, развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более оперативного реагирования на ситуацию. Голикова же в своем заявлении отметила, что речь идет не только об установлении нерабочих дней на федеральном уровне, но и о введении допуска вакцинированных и переболевших людей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кодов.
- Экономисты оценили влияние антиковидных выходных на российскую экономику. По их мнению, нерабочие дни в ноябре почти не окажут влияния на экономику, если не будут введены федеральные ограничения на работу предприятий.
- Вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России возможное введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября покажет свою эффективность в борьбе с коронавирусом не сразу, а через одну-две недели. По его мнению, также необходимо продлить школьные каникулы на две недели.
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменен Ялтинский международный экономический форум. Он должен был пройти в Крыму с 4 по 6 ноября. Форум может пройти в следующем году.
- В России число беременных с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и требующих реанимационной защиты, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мурашко напомнил, что на сегодняшний день главной задачей для беременных женщин является вакцинация от коронавируса. Это поможет избежать ущерба здоровью не только матери, но и ребенка.
- В Минфине заявили, что Россия тратит 3,6 млрд рублей в день на борьбу с COVID-19. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова в ходе открытого диалога в Совете Федерации, на COVID-19 в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации всплеска заболеваний, — 3,6 млрд рублей в день. Минфин и Минздрав России подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в текущем году на поддержку системы ОМС на сумму в 56 млрд рублей.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения COVID-19 в столице. С 25 октября по 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников. Аналогичный период времени москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе разрешаются. При этом не исключено, что могут ввести новые ограничения. По данным Forbes, в Москве с 30 октября по 7 ноября может закрыться общепит.
- Правительство России дополнительно направит 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии COVID-19. С таким заявлением выступил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что медработникам приходится очень непросто, поскольку те уже на протяжении полутора лет почти без отдыха спасают больных пациентов. Для их поддержки в регионы направят дополнительные средства.
- В Орловской области не осталось свободных коек для зараженных коронавирусом пациентов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, всего для больных с COVID-19 было подготовлено 1 854 места, на сегодняшний день все они заняты. Это вызывает серьезные опасения, но по возможности свободные койки будут находить. Сложность в их поиске связана с проблемами с кислородным оборудованием, медперсоналом и лекарствами.
- Эксперт Минздрава рассказала о самых распространенных осложнениях после COVID-19. Она сообщила, что, согласно исследованиям, на первом месте находятся изменения со стороны нервной системы. Возникают совершенно разные проблемы. Нарушается сон, появляется апатия или, наоборот, склонность к агрессии.
- Коронавирусом заразился актер Сергей Безруков. Об этом он сообщил в своем Instagram. Актер уточнил, что ситуация находится под контролем. «Спектакли перенесем на другие даты», — добавил Безруков.
- В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих. С 20 октября непривитые жители области, покидающие регион более чем на трое суток, будут обязаны сдать ПЦР-тест по возвращению. До получения результатов они обязаны соблюдать режим самоизоляции.
- Екатеринбургский депутат Александр Колесников призвал ввести карантин для всех, включая привитых. Он назвал систему QR-кодов «фуфлом» и призвал областные власти принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом. «То есть человек укололся и радостный снимает масочку и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались?» — сказал он.
Президента Бразилии могут обвинить в половине смертей от коронавируса
В мире коронавирусом на 10.30 по мск заразились 241 574 393 человек, умерли 4 913 555 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 132 193). На втором — Индия ( 34 108 996). На третьей строке — Бразилия (21 664 879).
- Ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию штамма «дельта», обнаружили вариант AY.4.2. На него уже приходится почти 10% заражений в Великобритании. Новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии.
- Новый штамм коронавируса AY.4.2 впервые выявили в Израиле у 11-летнего мальчика. Он получил положительный результат теста по прибытии в страну из Молдавии. Пока специалисты изучают новый штамм.
- Президента Бразилии Жариа Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID-19. Комиссия сената Бразилии подготовила документ, согласно которому Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех летальных случаев от COVID-19.
- Госпогранслужба Украины подтвердила, что не признает вакцину «Спутник V». Вакцинированные российским препаратом граждане, въезжая в страну, должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.
- Ученые из Университета Квинсленда в Австралии успешно спрогнозировали тяжесть течения коронавируса, основываясь на маркере клеточной пригодности, или hfwe-Lose. Выяснилось, что пациенты с острым повреждением легких имели более высокие уровни биомаркера в нижних дыхательных путях и областях гибели клеток.
- Власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привившимся любой вакциной от коронавируса. Минздрав страны проводит «политику недискриминации» в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности вакцинировались препаратами, одобренными ВОЗ.
- На сессию парламента Канады пустят только привитых от коронавируса. Тем, кому вакцинация противопоказана по медпоказаниям, для входа в парламент можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19. Часть депутатов оппозиционной Консервативной партии либо не вакцинировались, либо не стали раскрывать детали своих медицинских карт.
- Куба рассчитывает принять более 100 тыс. иностранных туристов до конца года. С середины ноября будут введены около 4 тыс. новых номеров для проживания, туристам будет предложена возможность вакцинации от коронавируса местными препаратами. С 25 октября власти откроют доступ к большинству курортных зон для кубинских граждан.
- Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и будет работать дома. Отмечается, что чиновник полностью вакцинирован.
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