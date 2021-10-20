Главное о коронавирусе на 20 октября: Россия на грани локдауна, заразный «потомок» дельта-штамма

Фото: Максим Платонов

В Татарстане одна из самых напряженных ситуаций

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 125 заболевших COVID-19. Всего на 20 октября в республике зафиксировали 28 973 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 24 317 человека, в том числе 75 — за последние сутки. Умерло 877 человек, в том числе 11 — за последние сутки.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы с самой напряженной ситуацией по COVID-19. Среди них оказался Татарстан. Вместе с этим республика оказалась и в числе регионов, в которых вакцинация идет хорошими темпами. Всего положительная динамика по этому показателю наблюдается в 55 субъектах России.

В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли женщины 1949, 1961, 1935, 1946, 1943, 1938, 1944 годов рождения и мужчины 1949, 1957, 1948, 1951 годов рождения.

С сегодняшнего дня в казанском фитнес-клубе «Максимус» открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Он будет находиться на первом этаже. Прививать посетителей будут врачи из городской поликлиники №2.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого», — говорит Андрей Макаревич в интервью DW о тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса. Полную версию программы #вТРЕНДde смотрите на нашем канале https://t.co/wxuW5zOkL0 pic.twitter.com/JuzYbvkXfJ — DW на русском (@dw_russian) October 6, 2021

Музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. После беседы с казанским врачом лидер группы «Машина времени» заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги.

С начала пандемии в Татарстане ушли на пенсию почти 700 врачей. Так, за 2020 год на заслуженный отдых ушли 376 врачей, а за 9 месяцев 2021 года — еще 316 сотрудников. На сегодняшний день к работе вернулись 50 врачей, ранее ушедших на пенсию. Сейчас ведется работа по охвату медработников пенсионного возраста вакцинацией от COVID-19.

Столица вводит новые ограничения, Россия — в ожидании

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса, выздоровел 25 231 человек. Число зараженных выросло до 8 094 825 человек, а выздоровевших — до 7 065 712 человек.



Зафиксировано 1 028 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 226 353 человека.



За последние сутки проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 738 781 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти видят долю своей ответственности в низких темпах вакцинации против коронавируса. Однако, по его мнению, серьезное отношение к прививке должно быть и со стороны горожан.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии примут сегодня на совещании с Путиным.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостаточности введения QR-кодов для борьбы с пандемией. По ее словам, развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более оперативного реагирования на ситуацию. Голикова же в своем заявлении отметила, что речь идет не только об установлении нерабочих дней на федеральном уровне, но и о введении допуска вакцинированных и переболевших людей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кодов.

Экономисты оценили влияние антиковидных выходных на российскую экономику. По их мнению, нерабочие дни в ноябре почти не окажут влияния на экономику, если не будут введены федеральные ограничения на работу предприятий.

Вирусолог Евгений Тимаков заявил, что в России возможное введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября покажет свою эффективность в борьбе с коронавирусом не сразу, а через одну-две недели. По его мнению, также необходимо продлить школьные каникулы на две недели.

Фото: Максим Платонов

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменен Ялтинский международный экономический форум. Он должен был пройти в Крыму с 4 по 6 ноября. Форум может пройти в следующем году.

В России число беременных с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и требующих реанимационной защиты, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мурашко напомнил, что на сегодняшний день главной задачей для беременных женщин является вакцинация от коронавируса. Это поможет избежать ущерба здоровью не только матери, но и ребенка.

В Минфине заявили, что Россия тратит 3,6 млрд рублей в день на борьбу с COVID-19. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова в ходе открытого диалога в Совете Федерации, на COVID-19 в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации всплеска заболеваний, — 3,6 млрд рублей в день. Минфин и Минздрав России подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в текущем году на поддержку системы ОМС на сумму в 56 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения COVID-19 в столице. С 25 октября по 25 февраля 2022 года работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников. Аналогичный период времени москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе разрешаются. При этом не исключено, что могут ввести новые ограничения. По данным Forbes, в Москве с 30 октября по 7 ноября может закрыться общепит.

Фото mos.ru

Правительство России дополнительно направит 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии COVID-19. С таким заявлением выступил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что медработникам приходится очень непросто, поскольку те уже на протяжении полутора лет почти без отдыха спасают больных пациентов. Для их поддержки в регионы направят дополнительные средства.

В Орловской области не осталось свободных коек для зараженных коронавирусом пациентов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, всего для больных с COVID-19 было подготовлено 1 854 места, на сегодняшний день все они заняты. Это вызывает серьезные опасения, но по возможности свободные койки будут находить. Сложность в их поиске связана с проблемами с кислородным оборудованием, медперсоналом и лекарствами.



Эксперт Минздрава рассказала о самых распространенных осложнениях после COVID-19. Она сообщила, что, согласно исследованиям, на первом месте находятся изменения со стороны нервной системы. Возникают совершенно разные проблемы. Нарушается сон, появляется апатия или, наоборот, склонность к агрессии.

Коронавирусом заразился актер Сергей Безруков. Об этом он сообщил в своем Instagram. Актер уточнил, что ситуация находится под контролем. «Спектакли перенесем на другие даты», — добавил Безруков.

В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих. С 20 октября непривитые жители области, покидающие регион более чем на трое суток, будут обязаны сдать ПЦР-тест по возвращению. До получения результатов они обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Екатеринбургский депутат Александр Колесников призвал ввести карантин для всех, включая привитых. Он назвал систему QR-кодов «фуфлом» и призвал областные власти принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом. «То есть человек укололся и радостный снимает масочку и где-то начинает ходить, всех заражать. А где гарантия, что антитела выработались?» — сказал он.



Президента Бразилии могут обвинить в половине смертей от коронавируса

В мире коронавирусом на 10.30 по мск заразились 241 574 393 человек, умерли 4 913 555 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 132 193). На втором — Индия ( 34 108 996). На третьей строке — Бразилия (21 664 879).



Ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию штамма «дельта», обнаружили вариант AY.4.2. На него уже приходится почти 10% заражений в Великобритании. Новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии.

Новый штамм коронавируса AY.4.2 впервые выявили в Израиле у 11-летнего мальчика. Он получил положительный результат теста по прибытии в страну из Молдавии. Пока специалисты изучают новый штамм.

Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro

Президента Бразилии Жариа Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID-19. Комиссия сената Бразилии подготовила документ, согласно которому Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех летальных случаев от COVID-19.



Госпогранслужба Украины подтвердила, что не признает вакцину «Спутник V». Вакцинированные российским препаратом граждане, въезжая в страну, должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии успешно спрогнозировали тяжесть течения коронавируса, основываясь на маркере клеточной пригодности, или hfwe-Lose. Выяснилось, что пациенты с острым повреждением легких имели более высокие уровни биомаркера в нижних дыхательных путях и областях гибели клеток.

Власти Камбоджи разрешили въезд иностранцам, привившимся любой вакциной от коронавируса. Минздрав страны проводит «политику недискриминации» в отношении лиц, которые хотят посетить страну, но рекомендует, чтобы прибывающие иностранцы по возможности вакцинировались препаратами, одобренными ВОЗ.

Фото wikipedia.org

На сессию парламента Канады пустят только привитых от коронавируса. Тем, кому вакцинация противопоказана по медпоказаниям, для входа в парламент можно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19. Часть депутатов оппозиционной Консервативной партии либо не вакцинировались, либо не стали раскрывать детали своих медицинских карт.

Куба рассчитывает принять более 100 тыс. иностранных туристов до конца года. С середины ноября будут введены около 4 тыс. новых номеров для проживания, туристам будет предложена возможность вакцинации от коронавируса местными препаратами. С 25 октября власти откроют доступ к большинству курортных зон для кубинских граждан.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию и будет работать дома. Отмечается, что чиновник полностью вакцинирован.

Ольга Шагиева