Эксперт Минздрава рассказала о самых распространенных осложнениях после COVID-19

Фото: Илья Репин

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о самых распространенных осложнениях после COVID-19 в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Эксперт сообщила, что, согласно исследованиям, на первом месте находятся изменения со стороны нервной системы. Возникают совершенно разные проблемы. Нарушается сон, появляется апатия или, наоборот, склонность к агрессии.

Кроме того, она добавила, что после перенесенного заболевания у пациентов часто встречаются проблемы с кожей, выпадением волос и нарушение слуха или зрения.

Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре штаб Татарстана по противодействию коронавирусу провел прямой эфир в своем официальном «Инстаграме». На вопросы отвечала завотделением РКПБ им. Бехтерева Ольга Башмакова. Она рассказала о постковидном синдроме. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова