В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось 11 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавирусной инфекции скончались: женщины 1949, 1961, 1935, 1946, 1943, 1938, 1944 годов рождения и мужчины 1949, 1957, 1948, 1951 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Таким образом, число татарстанцев, умерших от инфекции, достигло 877.
За минувшие сутки в республике выявили 132 новых случая COVID-19. Всего на 19 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 848 заболевших. Уровень коллективного иммунитета в Татарстане достигает 31%.
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