Песков рассказал, что российские власти видят долю своей ответственности в низких темпах вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти видят долю своей ответственности в низких темпах вакцинации против коронавируса. Однако, по его мнению, серьезное отношение к прививке должно быть и со стороны горожан. Заявление сделано в ходе комментирования слов вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Представитель Кремля отметил традицию во всем винить государство. Песков заверил, что власти достойно справились с предоставлением всех условий для массовой вакцинации от COVID-19. Но еще не сделано все возможное в плане информационного разъяснения безальтернативности и необходимости иммунизации, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что пора признать поражение государства в кампании по пропаганде вакцинации от коронавируса. По его словам, в целом проиграна информационная работа по борьбе с COVID-19. Толстой рассказал, что на вопросы об осложнениях никто не отвечает, поэтому у людей нет доверия к вакцине.

Диана Жиленкова