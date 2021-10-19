В Орловской области не осталось свободных коек для пациентов с COVID-19

Фото: Илья Репин

В Орловской области не осталось свободных коек для зараженных коронавирусом пациентов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

По словам Клычкова, всего для больных с COVID-19 было подготовлено 1 854 места, на сегодняшний день все они заняты. Это вызывает серьезные опасения, но по возможности свободные койки будут находить. Сложность в их поиске связана с проблемами с кислородным оборудованием, медперсоналом и лекарствами.

Сегодня в России был установлен новый суточный рекорд по смертности. Зафиксировано 1 015 смертей. За весь период в РФ от коронавируса скончались 225 325 человек. Также за минувшие сутки в стране выявлено 33 740 новых случаев коронавируса.



Диана Жиленкова