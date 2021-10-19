Правительство РФ дополнительно направит 69 млрд рублей на выплаты медработникам

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России дополнительно направит 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии COVID-19. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Он напомнил, что медработникам приходится очень непросто, поскольку те уже на протяжении полутора лет почти без отдыха спасают больных коронавирусом пациентов. Для их поддержки в регионы направят дополнительные средства, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В начале месяца Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся COVID-19. На дополнительные страховые гарантии могут рассчитывать врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заразились COVID-19, помогая пациентам.



Диана Жиленкова