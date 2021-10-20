Инфекционист Тимаков предложил продлить школьные каникулы для снижения заболеваемости

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предложил продлить школьные каникулы на две недели. Это позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

Эксперт также предложил продлить сроки дистанционного обучения студентов вузов, которые перешли на данный формат.

Фото: realnoevremya.ru

«Дистанционное обучение и удлинение выходных — это меры рабочие, потому что мы разобщаем источник инфекции с восприимчивым человеком, снижаем нагрузку на транспортные узлы, на социальные объекты. [...] Меры абсолютно адаптивны», — приводит его слова ТАСС.

В Чувашии уже решили, что осенние школьные каникулы продлят до двух недель из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ольга Шагиева