Новости общества

08:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инфекционист Тимаков предложил продлить школьные каникулы для снижения заболеваемости

07:27, 20.10.2021
Инфекционист Тимаков предложил продлить школьные каникулы для снижения заболеваемости
Фото: e-nkama.ru

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предложил продлить школьные каникулы на две недели. Это позволит снизить уровень заболеваемости коронавирусом.

Эксперт также предложил продлить сроки дистанционного обучения студентов вузов, которые перешли на данный формат.

Фото: realnoevremya.ru

«Дистанционное обучение и удлинение выходных — это меры рабочие, потому что мы разобщаем источник инфекции с восприимчивым человеком, снижаем нагрузку на транспортные узлы, на социальные объекты. [...] Меры абсолютно адаптивны», — приводит его слова ТАСС.

В Чувашии уже решили, что осенние школьные каникулы продлят до двух недель из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также