Власти Москвы ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за распространения COVID-19 в столице. Сообщение он опубликовал в своем блоге.

С 25 октября текущего года по 25 февраля 2022 года московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников. Аналогичный период времени москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе разрешаются.

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Соблюдать самоизоляцию не потребуется пенсионерам, прошедшим вакцинацию или переболевшим COVID-19 в течение шести месяцев.

Предприятия и организации сферы услуг до 1 января 2022 года должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

За минувшие сутки в Москве выявили 5,7 тысячи случаев COVID-19. За весь период пандемии в российской столице заболели 1 731 937 человек. 73 москвича умерли за сутки, всего — 30 305. Уровень коллективного иммунитета в Москве составляет 61%, полностью вакцинированы 4 784 127 человек.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах — уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным уже завтра.

Татьяна Леухина