В Татарстане выделят 3,1 млн рублей на проведение финала Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на организацию и проведение федерального финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Начальная цена договора — 3,1 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Исполнителю необходимо предоставить транспорт, проживание и питание участников, организовать экскурсии, церемонии открытия и закрытия финала, обеспечить фото- и видеосъемку, сувенирную продукцию и др. Услугу необходимо оказать с даты заключения государственного контракта до 25 декабря 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие принимаются до 27 октября, победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.



В прошлом месяце ведомство объявляло тендер на подготовку, организацию и проведение церемонии вручения Международной премии им. Завойского, которая состоится с 1 по 5 ноября 2021 года. На эти цели предусмотрено более 1,4 млн рублей.





Диана Жиленкова