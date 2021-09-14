В Татарстане на церемонию вручения Международной премии им. Завойского выделят 1,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 1—5 ноября 2021 года состоится церемония вручения Международной премии им. Завойского. На услуги по ее подготовке, организации и проведению готовы выделить более 1,4 млн рублей.

От исполнителя требуется разработать сайт в рамках церемонии вручения премии и поддерживать его во время проведения организационных мероприятий. Информация на нем должна быть представлена на английском языке.

Кроме того, исполнитель должен заняться отправкой участникам информационных писем, программ и приглашений. В частности, в услуги входят телефонные переговоры на русском и английском языках, отправка сообщений средствами почты, экспресс-почты, факса, электронной почты.

Также исполнитель обязан разработать программу мероприятия, в том числе Международной конференции «Современные достижения магнитного резонанса — 2021». Она содержит расписание на каждый день пленарных и устных докладов по секциям данных доклада (название, имя автора, время начала и окончания выступления докладчика); дату и время проведения церемонии вручения премии им. Завойского; расписание кофе-пауз и обеда.

Фото: Максим Платонов (архив)

В программе также посещение участниками мероприятия Татарской государственной филармонии им. Тукая или Татарского театра оперы и балета им. Джалиля (или эквивалент в зависимости от программы и расписания на день проведения).



Заказчиком выступает Министерство образования и науки РТ. Подать заявку на участие в тендере можно до 21 сентября, следует из документов на портале госзакупок.

Напомним, премия имени Завойского учреждена в 1991 году. Ежегодно ее вручают российским или зарубежным ученым, сделавшим выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса.

Татьяна Демина