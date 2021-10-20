В казанском Кремле призвали дождаться решения Путина о режиме нерабочих дней

Власти Татарстана пока не комментируют предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на вопрос журналистов призвала дождаться решения президента. «Комментировать то, чего нет, не совсем правильно»,— приводит ее слова «Коммерсантъ».

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах — уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение обсудят с президентом России Владимиром Путиным сегодня.



Фото: kremlin.ru

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы, где наблюдается напряженная ситуация с COVID-19. Это Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области.



Ольга Шагиева