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В казанском Кремле призвали дождаться решения Путина о режиме нерабочих дней

07:09, 20.10.2021 2
В казанском Кремле призвали дождаться решения Путина о режиме нерабочих дней
Фото: kremlin.ru

Власти Татарстана пока не комментируют предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на вопрос журналистов призвала дождаться решения президента. «Комментировать то, чего нет, не совсем правильно»,— приводит ее слова «Коммерсантъ».

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах — уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение обсудят с президентом России Владимиром Путиным сегодня.

Фото: kremlin.ru

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы, где наблюдается напряженная ситуация с COVID-19. Это Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:51
    Кремль один...и он в Москве!!!
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    Анонимно 08:14
    Ошибаешься, сохранились 19 кремлей в России.
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