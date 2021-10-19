Более 800 тысяч пенсионеров в Татарстане воспользовались льготами по имущественным налогам

В Татарстане в этом году налоговыми вычетами и льготами по земельному налогу воспользовались около 470 тысяч пожилых людей и граждан предпенсионного возраста, а по налогу на имущество физических лиц — более 800 тысяч человек. Общая сумма налоговых льгот составила около одного миллиарда рублей.

В республике пенсионерам и людям предпенсионного возраста положены льготы по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц, напомнила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РТ Гульфия Каюмова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас льготы по земельному налогу и налогу на имущество предоставлены в беззаявительном порядке на основании информации Пенсионного фонда.



Также для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста предусмотрено освобождение от уплаты налога на один объект имущества каждого вида вне зависимости от его площади, а при расчете налога на имущество физлиц для всех налогоплательщиков также автоматически предоставляются налоговые вычеты по объектам недвижимости.

— Для граждан предпенсионного возраста и пенсионеров предоставляется налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по земельному налогу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку. Если общая площадь участка — шесть соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если больше — налог рассчитают за оставшуюся площадь, — отметила она.



В начале октября УФНС по РТ сообщила, что в Татарстане началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, а также налога на доходы физических лиц за 2020 год.

