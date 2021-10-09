В Татарстане начали рассылать налоговые уведомления за 2020 год

УФНС по РТ сообщает, что в Татарстане началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, а также налога на доходы физических лиц за 2020 год. Уведомления рассылаются поэтапно с сентября по октябрь 2021 года, налоги надо заплатить до 1 декабря.

В ближайшие дни сводные налоговые квитанции появятся в почтовых ящиках татарстанцев, а в личном кабинете на сайте электронные уведомления уже доступны.

УФНС по РТ напоминает, что налоги можно заплатить дистанционно:

через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России;

с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Можно не дожидаться налогового уведомления, а заплатить налоги авансом с помощью единого налогового платежа. Это аналог кошелька, который позволяет гражданину одним платежом оплачивать налоги за все имущество, собственником которого он является. Пополнять «кошелек» можно неограниченное количество раз и на разные суммы. Налоговый орган сам зачитывает уплаченную сумму, а информация об этом придет физлицу в течение пяти дней после того, как платеж будет принят.

Вся информация о распределении денежных средств налоговыми органами отражается в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Перечислить единый налоговый платеж можно воспользовавшись сервисом «Уплата налогов и пошлин», через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Пополнить авансовый кошелек».

В 2021 году жители Татарстана должны заплатить 8,1 млрд рублей имущественных налогов. Из них 4,5 миллиарда (55%) приходится на транспортный налог, остальные — на налоги на земельные участки и на прочее недвижимое имущество.



Людмила Губаева