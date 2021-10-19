Минфин США предупредил «Газпром» о привлечении к ответственности за нарушение санкций
США намерены привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение санкций. Об этом сообщил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.
— Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь «Газпром» к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции, — приводит «РИА Новости» его слова. Заявление сделано на фоне критики сенаторов за то, что Штаты отказались от мер против трубопровода «Северный поток — 2».
В конце августа США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», суден «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», связанных со строительством трубопровода «Северный поток — 2».
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