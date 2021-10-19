Новости общества

21:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Концепцию нового здания театра Камала в Казани определят в феврале

20:59, 19.10.2021 1
Концепцию нового здания театра Камала в Казани определят в феврале
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани жюри определит победителя конкурса на разработку архитектурной концепции театра им. Галиасгара Камала 3 февраля. Об этом было сказано на брифинге, прошедшем в кабмине РТ.

Всего на конкурс заявились 537 участников. Зарубежные архитектурные бюро объединились с российскими компаниями. Команды разделились на 26 консорциумов из 14 стран и 13 индивидуальных конкурсантов — это юридические лица и предприниматели, которые работают на территории России.

Фото: kzn.ru

Подробнее о том, каким будет обновленный театр — в материале интернет-газеты.

Уже определены восемь финалистов. «Реальное время» приводило полный список конкурсантов.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:16
    нужен современный и красивый объект, который не потеряет актуальность спустя много лет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также