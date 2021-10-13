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В Казани определили 8 финалистов, которые разработают концепцию нового здания театра Камала

17:34, 13.10.2021
В Казани определили 8 финалистов, которые разработают концепцию нового здания театра Камала
Фото: Максим Платонов

Заседание жюри Открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала состоялось 12 октября. В финал вышли 8 консорциумов.

— Ключевая архитектурная концепция должна учитывать концепцию устойчивого развития исторического центра Казани. Новый театр должен гармонично влиться в контекст набережной и всей Старо-Татарской слободы и стать уникальной достопримечательностью, как в свое время ей стало нынешнее здание, — сказал мэр города, председатель жюри Ильсур Метшин.

В финал вышли 8 консорциумов под лидерством следующих:

  • Архитектурная практика Новиковых (Казань);
  • Metropolis (Москва);
  • архитектурное бюро «Рождественка» (Москва);
  • архитектурное бюро Megabudka (Москва);
  • Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань);
  • бюро Wowhaus (Москва);
  • творческое производственное объединение «ПРАЙД» (Москва);
  • Bespoke Architects (Казань).

Свои концепции финалисты должны представить 20 января. Итоговые результаты конкурса будут объявлены на финальном заседании жюри в феврале. В конце ноября финалисты приедут в Казань на установочный семинар — они осмотрят конкурсную территорию. Их ждут лекции о художественной культуре татар, посещение театров, спектакли театра горожан, рабочие встречи и круглые столы.

22 сентября завершился прием заявок на участие в конкурсе. Участие в конкурсе принимали 537 архитекторов. Конкурсанты предоставляли портфолио из минимум пяти своих проектов и эссе, в которых описывали подходы к разработке нового здания театра. Одно из важных условий конкурса — учесть уникальный имидж, национальную значимость, преемственность традиций и потенциал местоположения на берегу озера Кабан.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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