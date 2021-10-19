Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе Пермского края, доставили в спецучреждение

Подростка, устроившего вчера стрельбу в школе Пермского края, поместили в специализированное медицинское учреждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

В учреждении проведут обследование, окажут необходимую квалифицированную психиатрическую помощь. Сейчас следователи проводят комплекс следственных, процессуальных и оперативно-разыскных мероприятий, допрашивают одноклассников и педагогов школы, в том числе и по характеристике личности ребенка.

Специалисты изучают разрешительную документацию на приобретение оружия, хранившегося в месте проживания подростка, допрашивают сотрудников Росгвардии по Пермскому краю, ответственных за данное направление деятельности.

Фото: perm.sledcom.ru

В ходе предварительного следствия отдельно дадут правовую оценку действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов. Следователи изъяли также конкурсную документацию по охране образовательного учреждения, документы охранного предприятия, связанные с его деятельностью. В настоящее время следователи проверяют, все ли меры приняли должностные лица для охраны образовательных учреждений, расположенных на территории Октябрьского района Пермского края.

Вчера в поселке Сарс в Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу. Пострадавших нет. Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Татьяна Леухина