В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, который приставал к 7-летним девочкам на детской площадке

Фото: 16.мвд.рф

В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, который приставал к 7-летним девочкам на игровой площадке в одном из дворов города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Подозреваемым оказался 45-летний безработный нижнекамец. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне в зеленодольский горсуд направили дело 43-летнего жителя Осиново по обвинению в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и истязании несовершеннолетних. Потерпевшими оказались его падчерицы 20 и 23 лет, а также родные дочери 9 и 17 лет, 13-летний сын и гражданская супруга.



Диана Жиленкова