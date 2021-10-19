Ректору «Шанинки» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

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Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил его адвокат Сергей Севрук.



По его словам, Зуева обвиняют в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования. Организацию возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

Зуев свою вину в преступлении не признает, сообщил его адвокат «РИА Новости».

На прошлой неделе ректора «Шанинки» тверской суд Москвы отправил под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 7 декабря текущего года.



Напомним, Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Татьяна Демина