Суд отправил под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Фото: Максим Платонов

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву тверской суд Москвы назначил домашний арест, сообщает ТАСС.

— Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, — заявили в суде.

Он был задержан по подозрению в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Алексей Нечаев