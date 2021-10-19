В Казани металлическая лодка села на мель

В Кировском районе Казани на реке Волга, напротив Храма всех религий, в 10 метрах от берега, село на мель маломерное судно — металлическая лодка Finval 555. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

На борту лодки находятся три человека. Они попросили о помощи.

На место выехали сотрудники Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ. Лодку сняли с мели, повреждений она не получила, поэтому могла продолжить судовой ход. Никто не пострадал.

Ранее научный теплоход «Биолог» сняли с мели в Татарстане.

Ольга Шагиева