Научный теплоход «Биолог» сняли с мели в Татарстане
В Татарстане снят с мели научный теплоход «Биолог» ИЭВБ Самарского научного центра Российской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Судно сняли с мели в 23.30 28 сентября. Проведение научных исследований продолжается, пострадавших нет.
В Татарстане вчера вечером на мель село научное судно «Биолог», выполнявшее исследование грунта в устье реки Утки вблизи 1 446 км судового хода реки Волги. Помощь МЧС не потребовалась.
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