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Научный теплоход «Биолог» сняли с мели в Татарстане

09:46, 29.09.2021
Научный теплоход «Биолог» сняли с мели в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане снят с мели научный теплоход «Биолог» ИЭВБ Самарского научного центра Российской академии наук. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Судно сняли с мели в 23.30 28 сентября. Проведение научных исследований продолжается, пострадавших нет.

В Татарстане вчера вечером на мель село научное судно «Биолог», выполнявшее исследование грунта в устье реки Утки вблизи 1 446 км судового хода реки Волги. Помощь МЧС не потребовалась.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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