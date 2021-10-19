Минтруд: удаленно продолжают работать около трех миллионов россиян
Несмотря на снятие части пандемийных ограничений, продолжают удаленно работать около трех миллионов россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он напомнил, что в прошлом году в России приняли поправки в Трудовой кодекс, создающие условия для дистанционной занятости. Сейчас в Госдуме находится законопроект, регулирующий электронный документооборот.
Котяков уверен, чтобы формат дистанционной занятости использовался максимально, важно создать условия для самореализации удаленных сотрудников, чтобы профилактировать выгорание.
Вчера в Минтруде заявили о праве регионов рекомендовать переводить сотрудников на дистанционку.
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