Минтруд: удаленно продолжают работать около трех миллионов россиян

Несмотря на снятие части пандемийных ограничений, продолжают удаленно работать около трех миллионов россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он напомнил, что в прошлом году в России приняли поправки в Трудовой кодекс, создающие условия для дистанционной занятости. Сейчас в Госдуме находится законопроект, регулирующий электронный документооборот.

Котяков уверен, чтобы формат дистанционной занятости использовался максимально, важно создать условия для самореализации удаленных сотрудников, чтобы профилактировать выгорание.

Фото: pixabay.com

Вчера в Минтруде заявили о праве регионов рекомендовать переводить сотрудников на дистанционку.

Ольга Шагиева