Решетников: Россия планирует направить $1 млрд в экономику Армении

В ближайшее время российские компании планируют направить более $1 млрд в экономику Армении. Большая часть из них является крупнейшими налогоплательщиками для ее экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе 8-го армяно-российского межрегионального форума.

Глава ведомства отметил, что Армения является важнейшим стратегическим партнером России. Доля накопленных российских инвестиций в армянскую экономику превысила 40%, также более 40 крупных компаний РФ работает в Армении. Кроме того, между странами растет товарооборот. По мнению Решетникова, он превысит допандемийные показатели, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно нарастить товарооборот удалось и с Турцией. Как сообщил президент России Владимир Путин, в прошлом году у двух стран был «провал в товарообороте в 20 с лишним процентов». По его словам, в этом году только за 8,5 месяца текущего года рост составил свыше 55%.









Диана Жиленкова