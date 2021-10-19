Исследование: соискатели Татарстана со средне-специальным образованием ожидают зарплату в 35 000 рублей

Жители Татарстана со средне-специальным образованием предпочитают зарплату в 35 000 рублей. Всего с таким уровнем образования размещено 17% резюме. Среди них 14% относятся к сфере продаж, 17% приходятся на административный и рабочий персонал, 23% анкет принадлежат профобласти «Начало карьеры, студенты». К такому выводу пришли эксперты hh.ru.

Порядка 40% соискателей уже имеют стаж работы 6 лет и более, однако отсутствует он у каждого четвертого. 34% находящихся в поиске работы выпускников колледжей и техникумов ожидают зарплату до 35 000 рублей, еще 30% рассчитывают на зарплату от 35 000 до 55 000 рублей, а 7% готовы получать до 20 000 рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера аналитики hh.ru поделились результатами исследования, согласно которым 75% работников РТ уверены, что в ближайшее время их не ожидает увольнение с текущего места работы. Менее всего опасаются увольнения сотрудники сферы искусства и развлечения, масс-медиа, работники научно-образовательной и ИТ сфер.



Диана Жиленкова