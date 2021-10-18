Исследование: 75% работников Татарстана уверены, что их не уволят в ближайшее время

75% работников Татарстана уверены, что в ближайшее время их не ожидает увольнение с текущего места работы. Индекс стабильности составил 0,48, средний по России — 0,42. Подобные показатели наблюдались и в предыдущем квартале. К такому выводу пришла служба исследований hh.ru, проведя анализ настроения соискателей республики.

Менее всего опасаются увольнения сотрудники сферы искусства и развлечения, масс-медиа, работники научно-образовательной и ИТ сфер. В то же время сокращения ожидают 15% работников РТ. Среди них специалисты сферы маркетинга и продаж.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад аналитики hh.ru рассказали, что в период с 8 октября по 12 октября спрос на курьеров в Татарстане вырос втрое. Больше всего было предложений по доставке еды и непродовольственных товаров. Изменения на рынке труда связаны с введением QR-кодов в республике.





Диана Жиленкова