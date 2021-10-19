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В России предложили бесплатно предоставлять пенсионерам планшеты

06:20, 19.10.2021
В России предложили бесплатно предоставлять пенсионерам планшеты
Фото: pixabay.com

В России предложили безвозмездно предоставлять планшеты пенсионерам. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Орлов отметил, что пожилые граждане не всегда могут позволить себе купить устройство для выхода в интернет и оплачивать услуги связи. Однако им необходима возможность доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, доступ к записям на прием в медучреждения, а в будущем — возможность проголосовать из дома.

Фото: realnoevremya.ru

Также пенсионеры более уязвимы к заболеваниям в периоды эпидемий. Наличие устройства выхода в интернет снизит их социальные контакты.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в Сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», — приводит текст обращения RT.

    Ранее в Казани организовали уроки по финансовой грамотности для пенсионеров.

    Ольга Шагиева
    Общество Татарстан

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