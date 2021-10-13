В Казани пройдут уроки по финансовой грамотности для пенсионеров

Пожилые казанцы смогут обучиться на занятиях по финансовой грамотности, организованных специально для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, пишет на своем сайте мэрия Казани.

Участникам расскажут, как не стать жертвой мошенников и принять правильные финансовые решения.

Фото: Максим Платонов

Уроки пройдут в дистанционном формате. Подключиться к ним можно как дома, так и из центров социального обслуживания населения. Для участия нужен компьютер с доступом к интернету. С него потребуется зайти на сайт и выбрать тему занятий.

В метро Казани появился «Поезд финансовой грамотности» — уникальный для республики проект, реализуемый для повышения уровня финансовой грамотности жителей и гостей города.



Алексей Нечаев