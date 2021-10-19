Казань оказалась на 3-м месте в рейтинге городов для экскурсионных поездок

Санкт-Петербург, Москва и Казань возглавили рейтинг самых популярных городов России для экскурсионных поездок с детьми на ноябрьские праздничные выходные. Исследование провел российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.

Также в первую десятку вошли Кисловодск, Екатеринбург, Переславль-Залесский, Волгоград, Великий Новгород, Тюмень и Калининград. В среднем россияне путешествуют на срок от одной до десяти ночей и тратят на жилье от 1,8 до 4,9 тысячи рублей в сутки, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследование сервиса Tvil.tu ранее показало, что Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород станут наиболее популярными направлениями для путешествия на поезде в ноябрьские праздники.

Госкомитет по туризму Татарстана разъяснял: туристам, приехавшим в республику, не нужно предъявлять QR-код при заселении в гостиницу, при посещении музеев, выставок, экскурсий. Сертификат о вакцинации потребуется туристу при посещении заведений общепита, спортцентров, бассейнов, торговых центров. Также документ необходимо предъявлять при посещении театров, кинозалов, официальных мероприятий при заполняемости мест более 70%.

Татьяна Леухина