Казань вошла в число самых популярных направлении для путешествия на поезде в ноябрьские праздники

Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород станут наиболее популярными направлениями для путешествия на поезде в ноябрьские праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Аналитики проанализировали бронирования железнодорожных билетов с датами отправления с 3 по 7 ноября 2021 года.

В период ноябрьских праздников больше всего путешествии запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. По этому направлению оформляется каждый пятый билет. Средний чек — 2 873 рубля в одну сторону.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второе по популярности направление — Москва — Казань, по которому оформляется почти 5% билетов. Средний чек по этому направлению равен 2 791 рублю в одну сторону. Поездка из российской столицы в Нижний Новгород заняла третье место по популярности, передает ТАСС.

В конце сентября Казань заняла позицию в топе из самых популярных городов в России для отправления на поезде. Столица Татарстана вошла в число направлений, куда выгодно поехать.



Татьяна Леухина