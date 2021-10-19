Сенатор оценил перспективы отношений с НАТО

Демонтаж НАТО инфраструктуры отношений с Россией чреват возникновением военных конфликтов в мире. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

— Продолжается инициированное Западом противостояние с Россией. Высылка российских дипломатов из нашего представительства при альянсе стало проявлением враждебности западной политики в отношении РФ, — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Климова, сейчас со стороны западных стран идет демонтаж последних элементов, созданных в период международной разрядки, начиная с 1975 года. Благодаря им в отношениях сторон была предсказуемость.

Вчера министр иностранных дел РФ Лавров заявил о прекращении работы информбюро НАТО в Москве. Деятельность военной миссии связи НАТО в столице приостанавливается, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. С этого момента Москва приостанавливает и работу постпредства РФ при НАТО. А ранее организация отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. Москве это решение не объяснили, отметил глава российского МИДа.

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов, комментируя решение о прекращении информбюро НАТО в Москве, заявил, что пока организация не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие и диалог с альянсом будут затруднены.

Татьяна Леухина