В МИД России рассказали, при каком условии возобновят отношения с НАТО

Пока НАТО не откажется от стратегии сдерживания Москвы, взаимодействие и диалог с альянсом будут затруднены. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Он указал на наращивание военных потенциалов и активизацию военных действий стран НАТО у российских границ, передает «РИА Новости».

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Сегодня министр иностранных дел РФ Лавров заявил о прекращении работы информбюро НАТО в Москве. Деятельность военной миссии связи НАТО в столице приостанавливается, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. С этого момента Москва приостанавливает и работу постпредства РФ при НАТО.

По словам Лаврова, выполнять функции экстренной связи с Россией может один из послов стран — членов НАТО в Москве на усмотрение альянса.

Ранее организация отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. Москве это решение не объяснили, отметил глава российского МИДа.

Татьяна Леухина