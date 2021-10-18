Как в Татарстане проходит Всероссийская перепись населения — видео

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В Татарстане идет Всероссийская перепись населения. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Переписчики ведут обход по домам. У каждого из них есть фирменная жилетка, шарф, портфель и планшет.

В анкете переписи 33 вопроса: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность и другие. Также переписчикам необходимо сообщить о владении языками, образовании, о детях.

Перепись будет длиться до 14 ноября. «Реальное время» подробно рассказывало, как она будет проходить.